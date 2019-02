Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Durch die Trennung von Verteilereinheit (DU) und Steuereinheit (CU) bietet die virtualisierte Small Cell eine disruptive Lösung für Mobilfunknetze. Durch seine leistungsstarke CU-Computing-Funktionalität kann die virtualisierte Small Cell mit gemeinsamen Verarbeitungs- und kooperativen Funksharing-Funktionen bei Bedarf dynamisch installiert werden. Die virtualisierte Small Cell ermöglicht eine echte native End-to-End-Cloud-Plattform, die nicht nur die Zuverlässigkeit deutlich verbessert, sondern auch ein heterogenes Netzwerk ermöglicht. Die virtualisierte Small Cell unterstützt 4G LTE und lässt sich auf 5G aufrüsten mit erneuerten Verteilereinheiten. Die Einführung eines offenen, virtualisierten und geteilten RAN (Radio Access Network) ermöglicht Telekommunikationsbetreibern Kosteneinsparungen und eine schnelle Markteinführung ohne den Aufwand einer herkömmlichen Basisstationsinstallation.



Die virtualisierten Small Cells sind integriert mit 2.4G/5G Dual-Band Wi-Fi-Funktechnologie und können zusätzlich zur Neuinstallation problemlos die vorhandenen Wi-Fi-APs vor Ort ersetzen, um den Bereitstellungsaufwand zu reduzieren, ohne die Wi-Fi-Funktionalität zu beeinträchtigen. Die Small Cell unterstützt außerdem PoE (Power-over-Ethernet) und ist damit ideal für die Decken- oder Wandmontage in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten, z. B. in Wohnungen, Wohnanlagen, Bürogebäuden, Einkaufszentren und Fabriken geeignet.



"Rakuten erreicht über 1,2 Milliarden Verbraucher weltweit mit Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Fintech und digitale Inhalte. Wir wollen nun unser Engagement für ein besseres Leben der Verbraucher verstärken, indem wir mit Unterstützung von branchenführenden Technologiepartnern wie Sercomm einen neuen Mobilfunkdienst anbieten", sagte Tareq Amin, Chief Technology Officer, Rakuten Mobile Network. "Wir wollen unsere Vision verwirklichen, das weltweit erste vollständig virtualisierte, End-to-End Cloud-native Mobilfunknetz zu schaffen. Sercomm ist der Technologieführer bei Small-Cell-Produkten mit seinen anerkannten Designfähigkeiten und seiner umfassenden Bereitstellungserfahrung. Gemeinsam sind wir bestrebt, unseren Kunden einen zuverlässigen, kostengünstigen und bequemen Mobilfunkdienst zu bieten".



"Bei Sercomm engagieren wir uns für die Entwicklung innovativer Lösungen, um Netzwerke der nächsten Generation zu ermöglichen. Wir sind bestrebt, Telekommunikationskunden qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten, indem wir erheblich in F&E-Ressourcen investieren", sagte James Wang, CEO von Sercomm. "Wir freuen uns, gemeinsam mit einem Branchenführer wie Rakuten ein Mobilfunknetz der nächsten Generation zu verwirklichen. Gemeinsam werden wir eine neue Ära für den Telekommunikationsdienst einläuten."



Rakuten und Sercomm werden die Small Cell auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona, Spanien, vom 25. bis 28. Februar vorstellen:



- Rakuten Stand: Halle 4, Stand 4A10 - Sercomm Stand bei #2G3, in Halle 2



Informationen zu Rakuten



Rakuten, Inc. (TSE: 4755) ist ein weltweit führender Anbieter von Internetdiensten, die Einzelpersonen, Gemeinschaften, Unternehmen und der Gesellschaft helfen. Rakuten wurde 1997 in Tokio als Online-Marktplatz gegründet und hat sich zu einem Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation für mehr als 1,2 Milliarden Mitglieder auf der ganzen Welt entwickelt. Die Rakuten-Gruppe beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern und Regionen tätig. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.rakuten.com/corp/ (https://global.rakuten.com/corp/) .



Informationen zu Sercomm Corporation



Sercomm Corporation (TWSE: 5388) ist ein weltweit führender Hersteller von Telekommunikations- und Breitbandgeräten. Sercomm wurde 1992 gegründet und hat sich auf die Entwicklung von eingebetteten Lösungen konzentriert, um die Vernetzung einfach und kostengünstig zu gestalten. Mit seiner voll integrierten Engineering-Fähigkeit und seiner hochmodernen Produktionsstätte bietet Sercomm umfassende Telekom-Breitbandlösungen wie Small Cells, Gateways für Privatanwender und Unternehmen sowie IoT-Produkte und ist heute weltweit führend in der Branche. Das globale Netzwerk von Sercomm mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, deckt Märkte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ab. Zu den Kunden gehören die weltweit führenden Dienstleister, Netzwerk-OEMs und Systemintegratoren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sercomm.com (http://www.sercomm.com/) .



