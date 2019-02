Verschiedene Bereiche der Großbank sollen ausgegliedert und die Profitabilität verdoppelt werden. 2018 konnte der Nettogewinn bereits um fünf Prozent gesteigert werden.

Die britische Großbank Standard Chartered will sich von Randbereichen trennen und die Kosten drücken. Dadurch soll binnen drei Jahren die Profitabilität verdoppelt werden, wie die hauptsächlich in Asien aktive Bank am Dienstag bei der Bilanzvorlage mitteilte. 2018 steigerte Standard Chartered den Nettogewinn um gut fünf Prozent auf 2,55 Milliarden Dollar - trotz Kosten für den Konzernumbau und ...

