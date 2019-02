Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts eines S&P-500-Standes von 2.800 Punkten dürfe es dem FED-Chef schwer fallen, das Ende des Zinserhöhungszyklus auszurufen, so die Analysten der Helaba.Seien die sehr vorsichtigen Worte der Notenbanker in den letzten Wochen verfrüht gewesen? Die Analysten würden davon ausgehen, dass Powell ein solides Bild der US-Wirtschaft zeichne und auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen verweise. Die Zinserhöhungserwartungen für März würden damit aber wohl nicht wiederbelebt. Eher sei mit einem weiteren Zuwarten der Geldpolitiker bis Jahresmitte zu rechnen, auch um mehr Klarheit wegen der politischen Risiken - nicht nur zuhause sondern auch in Übersee ("Brexit", Italien, Spanien, Europa-Wahl, etc.) - zu bekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...