Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Konjunkturmotor ist im zweiten Halbjahr 2018 ins Stottern geraten, berichten die Analysten der Nord LB.Nach einem nur mäßigen BIP-Wachstum in Höhe von 0,2% Q/Q im dritten Quartal habe sich die konjunkturelle Dynamik wie erwartet auch zum Jahresende nicht erhöht. Im Schlussquartal 2018 habe die reale Wirtschaftsleistung erneut lediglich um 0,2% Q/Q zugelegt, die Jahresrate sei auf 1,2% Y/Y gefallen. Wie schon im Sommer hätten zwei Schwergewichte das Wachstum in der Eurozone ausgebremst. So habe die deutsche Wirtschaftsleistung auf dem Niveau der Vorperiode stagniert. Anders als in Italien habe in der größten europäischen Volkswirtschaft somit aber zumindest eine technische Rezession vermieden werden können - wenngleich nur haarscharf. ...

