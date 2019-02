Discover Capital GmbH: Erfolgreicher Nebenwerte-Stockpicker feiert 15-jähriges Firmenjubiläum DGAP-News: Discover Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds Discover Capital GmbH: Erfolgreicher Nebenwerte-Stockpicker feiert 15-jähriges Firmenjubiläum 26.02.2019 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Augsburger Discover Capital GmbH, als Spezialist im Bereich des Stockpicking für europäische Nebenwerte und Initiator der bekannten SQUAD Fondsfamilie, feierte am vergangenen Wochenende ihr 15-jähriges Firmenjubiläum. Die Erfolgsgeschichte der Gesellschaft begann im Jahr 2004 mit der Auflage des ersten SQUAD-Fonds "SQUAD Value", der seit seiner Auflage mit einer Wertentwicklung von über 300% zu den besten Fonds seiner Vergleichsgruppe zählt. Daneben berät die Discover Capital GmbH den auf europäische Nebenwerte spezialisierten Fonds SQUAD Growth, der sich seit Auflage ebenfalls mehr als vervierfacht hat. "Wir sind sehr glücklich über die Entwicklung der Discover Capital GmbH und der SQUAD Fonds", so der Geschäftsführer und Gründer Stephan Hornung. Zu der von Discover Capital ins Leben gerufenen Marke "SQUAD Fonds" gehören mittlerweile sechs erfolgreiche Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Mio. Euro. "Wir sind stolz, dass sich uns immer wieder Talente anschließen und mit uns in Partnerschaft Fonds auflegen", fügt Geschäftsführer und Gründer Christian Struck hinzu. SQUAD Fonds versteht sich als Plattform für spezialisierte Investmentboutiquen. Dabei werden die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds gebündelt, sodass die Investmentboutiquen sich ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können, die Beratung der Fonds hinsichtlich der Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie. Die gute Qualität der Fonds wird nicht zuletzt durch immer wiederkehrende Auszeichnungen von Fachmedien und Ratingagenturen untermauert. So wurde zum Beispiel zuletzt der SQUAD Value, der Value-Aktien mit Spezialsituationen kombiniert, jüngst zum zweiten Mal in Folge mit dem renommierten Fund AWARD des Finanzenverlages ausgezeichnet, zu welchem die Publikationen von Börse-Online, EURuro-Magazin sowie EURuro am Sonntag zählen. Daneben hat er ein 5-Sterne Rating von Morningstar sowie zwei SAUREN Gold-Medaillen. Der SQUAD Growth konnte jüngst den Deutschen Fondspreis von FONDS professionell gewinnen. Der Fondsberater Stephan Hornung ist AAA-Manager bei Citywire sowie Gewinner des SAUREN Golden Award. Der SQUAD Growth, der ebenfalls ein Morningstar Rating von 5-Sternen trägt, gilt als einer der besten Fonds für europäische Nebenwerte. Zu den SQUAD-Fonds zählen: SQUAD Value, offensiver Mischfonds mit Fokus auf europäische Aktien und Spezialsituationen SQUAD Growth, Aktienfonds für europäische Nebenwerte SQUAD European Convictions, Aktienfonds für europäische Nebenwerte SQUAD Makro, globaler Mischfonds mit Aktienschwerpunkt und Makrokomponente SQUAD Aguja Opportunities, globaler Mischfonds mit Fokus auf Spezialsituationen SQUAD Point Five, Aktienfonds für weltweite Nebenwerte Mit Ausnahme des SQUAD Aguja Opportunities (25% Mindestkapitalbeteiligungsquote) ist bei allen Fonds eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 51% festgesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.discover-capital.de . Ansprechpartner: Rick Heidel und Michael Kugelmann Discover Capital GmbH Am Silbermannpark 1a 86161 Augsburg Tel.: 0821/455420-60 26.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 781071 26.02.2019 AXC0127 2019-02-26/10:15