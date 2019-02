Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat von Morphosys, MOR208, befindet sich auf der Zielgeraden. Der Zulassungsentscheid dürfte bis spätestens Mitte 2020 vorliegen. Vor Kurzem erst hat Morphosys deswegen das neue Mitglied im Board of Directors, David R. Trexler, mit der Leitung des laufenden Aufbaus der US-Tochtergesellschaft von Morphosys beauftragt. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf dem Aufbau der Vertriebskapazitäten des Unternehmens im Hinblick auf die geplante Vermarktung von MOR208 in den USA. In den USA will Morphosys MOR208 selbst vermarkten.

