Am 29. März 2019 schließt sich der 17. buildingSMART-Anwendertag in Düsseldorf an.

Der buildingSMART International Standards Summit ist eine internationale Konferenz zur Digitalisierung der Bauwirtschaft. Im Mittelpunkt wird die Entwicklung offener und herstellerneutraler Standards und Schnittstellen für Building Information Modeling (BIM) stehen. Außerdem werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und ...

