S Immo kauft zu und erweitert das Portfolio um potentielle 35.000 m² Bruttogeschossfläche. Die erworbene Liegenschaft in Budapest liegt direkt an der Váci út, einer der Haupt-Büroagglomerationen der ungarischen Metropole, in unmittelbarer Nähe zur U-Bahn. Ab dem Frühjahr 2021 soll dort ein Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von rund 30.000 m² entstehen. Zeitgleich hat die S Immo den Ankauf einer innerstädtischen Liegenschaft in Bukarest abgeschlossen. Für das kleinere, sehr zentral gelegene Grundstück in der Calea Dorobanti plant die S Immo Boutique-Büros mit einer Gesamtfläche von rund 5.000 m² zu entwickeln. Der Baustart für dieses Projekt ist ebenfalls für 2021 angesetzt. S ...

