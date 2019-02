Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen in die dritte Runde. Verdi-Chef Bsirske unterstrich seine Forderungen und warnte vor weiteren Streiks.

Vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber. In allen drei wesentlichen Punkten liege man "komplett auseinander", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Für Dienstag hatten die Gewerkschaften in mehreren Bundesländern ganztägige Warnstreiks angekündigt. "Wir können nach zwei Verhandlungsrunden gar nichts mehr ausschließen", betonte Bsirske ...

