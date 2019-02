Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts012/26.02.2019/10:00) - Die Analysten von IDC haben den europäische IT-Security Hersteller ESET in ihrem aktuellen MarketScape als "Major Player" im Segment "Weltweite Mobile Threat Management Software 2018-2019 Vendor Assessment" ausgezeichnet*. In dieser Erhebung wurden 14 große Mobile Threat Management-Anbieter untersucht. Dem Bericht zufolge profitieren Kunden, die auf ESET-Sicherheitsprodukte setzen, von der einfachen Integration in die bestehende IT-Sicherheitsinfrastruktur. Die konvergierenden PC-/ Mobil-Sicherheits- und Managementfunktionen sind besonders wertvoll, wenn Unternehmen eine große Zahl von BYOD Android-Geräten am Arbeitsplatz verwalten. Anstieg der mobilen Bedrohungen Neben den klassischen Bedrohungen im konventionellen PC-Computing konzentrieren sich Teams im Mobile Management auf die erforderliche zusätzliche mobile Sicherheit. Denn sie wird immer wichtiger. Das gilt insbesondere seit dem Anstieg von Phishing- und Social-Engineering-Angriffen auf mobile Anwender. Viele Unternehmen setzen dazu vor allem auf Enterprise Mobility Management (EMM) als primäre Strategie für die mobile Sicherheit. Doch nur Mobile Threat Management Software scannt aktiv nach mobilen Bedrohungen auf Geräten und kann bösartige Anwendungen entdecken. Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager bei ESET, zum IDC-Report: "Die Anerkennung von ESET als Major Player durch eines der wichtigsten Tools zur Bewertung von Herstellern in der IT-Branche, IDC MarketScape, ist ein wichtiger Beleg für die Stärke der mobilen Sicherheitsangebote von ESET und eine Bestätigung unserer Fähigkeiten im immer wichtiger werdenden Sektor der Mobile Threat Management Software. Weltweit können sich Unternehmen auf die Expertise von ESET verlassen, um jedes ihrer Geräte sicher zu schützen, wie der IDC MarketScape eindrucksvoll beweist." *(Dokument Nummer US44521018, Dezember 2018) Über IDC MarketScape Das IDC MarketScape Lieferantenanalysemodell gibt einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern in einem bestimmten Markt. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer übersichtlichen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Modell bietet Kunden im Technologiemarkt so eine Rundumberwertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 3641 3114 261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190226012

