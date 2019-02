Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Arbeitgebern, Jugend- und Umweltverbänden hat die Parteien vor der Europawahl zu einem engagierten pro-europäischen Wahlkampf aufgerufen. "Durch die Wahlen können diejenigen Kräfte im Europaparlament gestärkt werden, die den fairen Wettkampf der Ideen verteidigen. Nationalistischen, autoritären und antidemokratischen Strömungen und Kräften werden wir uns aktiv entgegenstellen", heißt es in dem Aufruf, der der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Zunächst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Das Europäische Parlament wird Ende Mai direkt gewählt.

Unterstützt wird der Aufruf dem Bericht zufolge von mehr als 20 Organisationen und Spitzenverbänden wie dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, dem Deutschen Naturschutzring, dem Verbraucherzentrale Bundesverband und dem Deutschen Bundesjugendring.

Das Papier ist überschrieben mit dem Aufruf "Mehr Europawahlkampf auf allen gesellschaftlichen Ebenen". Darin rufen die Organisationen die proeuropäischen Parteien auf, "konkrete Vorschläge zur Zukunft der EU einzubringen, damit im Wahlkampf ein Parteienwettbewerb um die besten Ideen zur zukünftigen Gestaltung der europäischen Integration entsteht." Sie sollten mit den Spitzenkandidaten ihrer "europäischen Parteienfamilien" prominent werben.

Die öffentlich-rechtlichen Medien werden in dem Aufruf dazu aufgefordert, die Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten in TV-Duellen gegeneinander antreten zu lassen. "Was für Bundestagswahlen selbstverständlich ist, muss auch im Europawahlkampf möglich sein."

Die Bundesregierung und die EU-Institutionen müssten die Bürger umfassend über die Errungenschaften und Ziele der Europäischen Union informieren, fordern die Organisationen. Außerdem müssten sie informationspolitischer Einflussnahme durch Drittstaaten gezielt entgegenwirken./cco/sk/DP/jha

AXC0140 2019-02-26/10:31