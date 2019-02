Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro nach Quartalszahlen von 51 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Bewertung der Vergleichsgruppe, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Covestro kürzte er aber seine Gewinnprognosen für die nächsten drei Jahre, unter anderem wegen des Margendrucks bei Polyurethan./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 04:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144