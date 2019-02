München (ots) - In zwei Wochen startet der Deutsche Innovationsgipfel (DI) in München. Auf dem "innovativsten Tag des Jahres" stellen am 14. März Digital-Pioniere und Vordenker nicht nur die Weichen für unsere kreative Zukunft, teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Da die Digitalisierung Produkte, Wirtschaft und Gesellschaft in einem bisher nicht gekannten Tempo verändert, bedarf es neuer Wege, Werkzeuge und Lösungen, mit dieser dynamischen Entwicklung Schritt halten zu können. Wie eine intelligente, crossindustrielle, technologieübergreifende, partner- und kundenfokussierte "Advanced InnovationR" dazu beitragen kann, erfolgreich zu bleiben, werden auf dem Innovationsgipfel Unternehmen wie AUDI, Bosch, Deutsche Bank, Drees & Sommer, Deutsche Telekom, G+D, Steelcase oder Salesforce und rund 20 Start-ups anhand praxisnaher Beispiele erläutern. Weitere Infos und Ihr persönliches Upgrade für die digitale Zukunft erhalten Sie unter www.deutscher-innovationsgipfel.de



- Wie müssen sich Entscheider und Innovatoren aufstellen, um von der Digitalierungsdynamik nicht hinweggespült zu werden?



- Wie können digitale Werkzeuge wie KI, IoT, Robotics & Co Innovatoren bei ihrer Arbeit unterstützen?



- Erfolgreich wandeln, radikal neu erfinden - Business Performance vs. digitale Disruption



- Wie fördern agile Frameworks nachhaltige Innovationskulturen?



- What's next? - Welche neuen Mega-Trends kommen auf uns zu?



Agiltät: Vitamin des Wandels - Wer sich nicht wandelt, wird weichen



Vor dem Hintergrund heutiger Marktdynamiken muss jedes Unternehmen in der Lage sein, sich schnell und radikal zu wandeln. Zeit wird zum entscheidenden Faktor. Agilität ist das Vitamin des Wandels. Wer den Anschluss nicht verlieren möchte, dem bietet der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL (DI) - Lead-Veranstaltung der Munich Creative Business Week (MCBW) - kompakt die Informationen, das essentielle Wissen, um die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Geschäftsbasis auch in der digitalen Zukunft zu stellen. Denn ein in sich verzahntes Bausteinkonzept aus Keynotes, Showcases, interaktiven Workshops, CxO-Talk, Business-Speeddating, dem Innovation.Walk oder der InnovationLAB.Tour sorgen dafür, das die Teilnehmer schnell ins Gespräch kommen, ihr Netzwerk crossindustriell erweitern, neue Kunden, Partner und Know-how-Träger finden, die ihnen auf der individuellen, digitalen Reise hilfreich zur Seite stehen können. Und da fast jeder zweite Teilnehmer der Geschäftsführung oder dem Vorstand angehört, werden auf dem DI auch "schnell Nägel mit Köpfen gemacht". Laden auch Sie sich auf mit Inspirationen und neuen Impulsen für Ihre täglichen Herausforderungen. Lernen im Workshop der Deutschen Telekom zum Beispiel, wie schnell Unternehmen Mobile-Apps in Zeiten der Beschleunigung entwickeln können.



"How to teach an old dog new tricks"



Ganz konkret und kundennah wird es auch im Workshop von Indeed Innovation zugehen. Die Hamburger Kreativ-Agentur bringt ihre Kunden wie die Beiersdorf AG, Freudenberg oder die Wagner Group mit auf den Gipfel und zeigt ganz konkret, wie es gelingt, Digitalisierung in klassisch analoge Produktkategorien zu bringen.



Lust am Machtverlust - Olympiasieger zeigt, wie Führen im digitalen Zeitalter geht



Wie der "digital mindset" heute bei Entscheidern aussehen muss, wird der mehrfache Olympiasieger Dr. Michael Groß zum Abschluss des Innovationsgipfels verraten. Der vielfache Weltrekordler hat an der Frankfurter Uni nicht nur eine Dozentur für "Digital Leadership". Gerade ist auch sein "Gamebook" erschienen, in dem er Führungskräften verrät, wie sie die Weichen für eine erfolgreiche, digitale Zukunft stellen müssen.



Die Allmacht-Technologie KI



Wie die Allmacht-Technologie Künstliche Intelligenz (KI) unser Arbeiten und Leben verändert, wird Joachim Schreiner, SVP & Head of Germany & Austria bei Salesforce, auf dem Entscheidertreffen nicht nur erläutern. Unter dem Titel "Walking in the Cloud" lädt der Weltmarktführer zum Abschluss des Innovationsgipfels auch in sein Innovation Center ein. Anhand konkreter Showcases von Kuka oder adidas erleben die Gipfelstürmer hoch oben über den Dächern von München wie neue "Customer Experiences" aussehen können.



Rendezvous mit der Zukunft



Am Tag danach (15.3.) wird die InnovationLAB.Tour mit Stopps beim IBM Watson IoT Center, im 3D Experience Center von Dassault, der Zukunftsfiliale der Deutschen Bank, beim IoT-Profi ProGlove, den TechFounders und dem öffentlich sonst nicht zugänglichen Information Security Hub und dem LabCampus des Münchner Flughafens seinen krönenden Abschluss finden. Sichern daher auch Sie sich Ihre Plätze für zwei erlebnisreiche Tage, die Ihnen völlig neue Perspektiven für die Zukunft und Ihre täglichen Herausforderungen eröffnen werden, unter www.deutscher-innovationsgipfel.de



OTS: Deutscher Innovationsgipfel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122407 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122407.rss2



Pressekontakt: innovation network Eckerkamp 139B 22391 Hamburg Tel. +49-40-53 930 460 p.becker@preview-event.de www.pre-view-online.com www.deutscher-innovationsgipfel.de