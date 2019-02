Vor der dritten Runde im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts der Länder erhöhen die Gewerkschaften mit weiteren Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber. Beschäftigte in mehreren Ländern legten am Dienstag die Arbeit nieder, wie mehrere Gewerkschaftssprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigten - etwa in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Baden-Württemberg und Bayern. In zahlreichen Städten waren Kundgebungen geplant. "Wir können nach zwei Verhandlungsrunden gar nichts mehr ausschließen", sagte Verdi-Chef Frank Bsirkse im ZDF-"Morgenmagazin", am Vortag hatte er bereits von einer möglichen "Eskalation" gesprochen.

In Berlin legten am Dienstag Erzieher und Lehrer ohne Beamtenstatus die Arbeit nieder. In der Hauptstadt war der Ausstand erstmals im laufenden Tarifkonflikt für zwei Tage angesetzt. In Bayern und Nordrhein-Westfalen beteiligten sich unter anderen die Beschäftigten der Unikliniken. In Baden-Württemberg waren Psychiatrien betroffen. Für Mittwoch waren weitere Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen angekündigt.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für Donnerstag geplant. Die Gewerkschaften fordern Verbesserungen von sechs Prozent, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro, darüber hinaus strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung. Verhandelt wird laut dem Deutschen Beamtenbund (dbb) für eine Million Tarifbeschäftigte der Länder außer Hessen, das eigene Tarifverhandlungen führt. Übertragen werden soll der Abschluss auf rund 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger./bcf/DP/jha

