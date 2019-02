Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Chemiegeschäft habe ihn positiv überrascht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Agrarsparte habe hingegen enttäuscht nach guten Ergebnissen von DowDupont und Syngenta. Hier hätten sich Kosten für die Integration der von Bayer übernommenen Aktivitäten negativ ausgewirkt, denn diese seien nicht in die Sonderposten eingeflossen. Dies wiege umso schwerer, als Marktteilnehmer gerade das Agrargeschäft als Auslöser einer Neubewertung der BASF angesehen hätten./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 08:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-02-26/10:37

ISIN: DE000BASF111