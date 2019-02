++ Crescat Capital bietet interessante Einblicke zur Einschätzung der Lage ++ Wall Street kämpft während Asien-Sitzung mit Verlusten ++ Trump löst am Ölmarkt einen beachtlichen Rückgang aus ++ DE30 folgt den Kursentwicklungen am US-Aktienmarkt ++ An der Wall Street ist während der heutigen Asien-Sitzung eine weitere Verschlechterung der Stimmung zu beobachten gewesen, nachdem zum Wochenstart die aufgebauten Intraday-Gewinne am Spätnachmittag wieder vollständig abgeben wurden. Im Hinblick auf die bisherige Aktienrallye, die ausschließlich auf Hoffnungen beim Handelsstreit zwischen den USA und China sowie einer weniger hawkischen Fed zurückzuführen ist, verdienen die Worte von Kevin Smith, CIO bei Crescat Capital Management, Aufmerksamkeit. Er warnt davor, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...