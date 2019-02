BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie befürchtet bei einem ungeordneten Brexit Milliardenbelastungen für Deutschland. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet in diesem Fall mit einem Rückschlag für die deutsche Wirtschaft in der Größenordnung von mindestens einem halben Prozent des Bruttoinlandsprodukts. "Das wären rund 17 Milliarden Euro weniger Wirtschaftskraft allein in diesem Jahr", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Dienstag in Berlin.

Großbritannien will die EU bereits am 29. März verlassen. Die britische Premierministerin Theresa May steht aber unter massivem Druck ihrer eigenen Partei, den EU-Austritt zu verschieben, falls das Brexit-Abkommen nicht bis Mitte März unter Dach und Fach ist.

Lang sagte, sollte die britische Regierung im März keine Mehrheit im Unterhaus finden, sei es an der Zeit, den Austrittsprozess zu stoppen. Dies sei besser, als in einen ungeordneten Austritt mit einer massiven wirtschaftlichen Beschädigung zu stolpern./hoe/DP/jha

