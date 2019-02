Was kann man glauben, was nicht? Bekanntlich gab es am Sonntag einen Presse-Artikel, demzufolge es den Versuch gab, Journalisten zu bestechen, damit sie negativ über Wirecard berichten. Das könnte so interpretiert werden, als ob die Vorwürfe gegen Wirecard den Zweck haben sollen, den Aktienkurs fallen zu lassen. Und weniger, Missstände im Sinne journalistischer Qualität aufzudecken. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch eine Kombination möglich - jemand will bzw. wollte aus Eigennutz Druck auf ... (Peter Niedermeyer)

