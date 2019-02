Die FDP sollte nach Ansicht der frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger eine verbindliche Frauenquote einführen. "Ich war nie eine Anhängerin der Frauenquote, aber inzwischen glaube ich, dass es nicht mehr anders geht", sagte die FDP-Politikerin der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe).

Derzeit liegt der Frauenanteil bei den Liberalen nur bei 22 Prozent. Das sei viel zu wenig, so Leutheusser-Schnarrenberger. "Wir brauchen - zumindest versuchsweise - für mindestens vier Jahre das Instrument Frauenquote." 33 Prozent Frauen müssten in der FDP auf Kandidatenlisten stehen. Auch in den Kreis- und Ortsverbänden müssten Frauen ein Drittel der Ämter haben.

"Eine 50 Prozent-Quote wäre bei dem niedrigen Frauenanteil in der Partei unrealistisch", präzisierte die Politikerin. Leutheusser-Schnarrenberger wünscht sich generell, dass "Frauen, auch in der FDP, sagen: Ja, wir streben nach Machtpositionen."