FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's Investors Service hat das Rating für die Vodafone Group plc auf Baa2 von Baa1 abgestuft. Der Ausblick sei negativ, hieß es.

Mit der Beurteilung sei die im Mai 2018 eingeleitete Überprüfung in Reaktion auf die Ankündigung der Übernahme von Unitymedia und weiterer Vermögenswerte in Zentral- und Osteuropa für 18,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Position von Vodafone in der Baa1-Kategorie sei bereits seit Jahren schwach gewesen. Die Abstufung reflektiere die Erwartung, dass die ohnehin hohe Verschuldung die Parameter des Unternehmens weiter schwäche.

February 26, 2019 04:28 ET (09:28 GMT)

