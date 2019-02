Köln/Frankfurt (ots) -



- Heißer Sommer 2018 lässt Deutsche beim Buchen zögern - DER Touristik legt Frühbucherangebote auf - Volle Auswahl sorgt für Planungssicherheit - Jetzt sehr gute Preise sichern - Deutschland-Urlaub nach Supersommer 2018 noch beliebter - Ägypten, Tunesien, Türkei: preiswerte Badeziele boomen - Fernreisen im Aufwind - Sommer-Newcomer 2019: Puerto Plata und Albanien



Das traditionelle Buchungshoch für Veranstalterreisen im Januar und Februar verschiebt sich in diesem Jahr. Nach Auswertung der üblicherweise starken Buchungswochen liegt bei der DER Touristik Deutschland die Nachfrage - wie im Gesamtmarkt - derzeit noch unter den Erwartungen. Zum Reisekonzern zählen die Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix.



"Irgendetwas hält viele Kunden davon ab, jetzt ihren Sommerurlaub zu buchen. Die Konjunktur und die Arbeitsmarktlage können nicht der Grund sein. Es ist vermutlich die Wirkung des Rekordsommers 2018 in Deutschland", sagt René Herzog, CEO der DER Touristik Central Europe. Die Deutschen als Reiseweltmeister starten diesmal ihre Sommer-Urlaubsplanung später als bislang üblich. "Aufgrund der schwächeren Nachfrage erhöhen wir die Frühbucherangebote. Wer jetzt bucht, stößt auf ein sehr gutes Verhältnis von sehr großer Auswahl und sehr guten Preisen", betont René Herzog. Planungssicherheit und volle Auswahl, dies seien die größten Vorteile der Frühbucher im Frühjahr 2019.



Nach Germania-Aus: kein Flugchaos - Sommerprogramm nach Plan



Im Hinblick auf den Flugmarkt nach dem Germania-Aus prognostiziert Herzog: "Die Sorge vor einem Flugchaos im Sommer 2019 halte ich für unbegründet. Zwar sinkt das Überangebot an Flügen im Vergleich zum Vorjahr leicht. Dennoch halten wir ausreichend Kapazitäten für unsere Kunden vor und bieten alle unsere Flugpauschalreisen wie geplant an." Von der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania war eine fünfstellige Zahl von DER Touristik- Gästen betroffen, die nahezu alle auf alternative Flüge umgebucht worden sind.



Deutschland, preiswerte Badeziele und Fernreisen boomen



Folgende Trends lassen sich in den Statistiken der DER Touristik ablesen: Italien, Kroatien und die Kanaren schwächeln, die Nachfrage nach Balearen-Urlaub liegt derzeit auf Vorjahresniveau. Die beliebten griechischen Ferieninseln Rhodos, Kos und Korfu liegen bei der DER Touristik deutlich im Plus. Auch preiswerte Badedestinationen wie Ägypten und Tunesien boomen mit hohen zweistelligen Wachstumsraten. Die Türkei übertrumpft alle klassischen Badeziele am Mittelmeer mit einem über 50-prozentigen Plus. Deutlich im Aufwind sind auch viele Fernreiseziele, darunter die Dominikanische Republik, Tansania und Kenia mit einem jeweils zweistelligen Buchungsplus. Die meisten Sommer-Buchungen entfielen auf die Urlaubsländer Spanien, Griechenland und die Türkei. Autoreiseziele wie Deutschland, Österreich und die Niederlande verzeichnen höhere Buchungseingänge als im Vorjahr.



Deutschland-Urlaub: Familienunterkünfte möglichst früh buchen



Aufgrund der Buchungslaune für Urlaub in Deutschland, Österreich und den Niederlanden rät die DER Touristik Verbrauchern zu einer frühzeitigen Buchung. Insbesondere familienfreundliche Unterkünfte an Nord- und Ostsee werden sich zu Ferienzeiten schnell verknappen. Viele hoffen auf einen zweiten Supersommer in diesem Jahr und setzen daher auf Nahziele, die mit dem Auto erreichbar sind. Die Veranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen und ADAC Reisen bieten derzeit noch zahlreiche Reisen zu Aktionspreisen und Frühbucheraktionen an.



Sommer-Newcomer 2019: Puerto Plata und Albanien



Die Nachfrageschwäche für Urlaubsklassiker wie Italien oder die Kanaren bedeutet zugleich einen Aufschwung für bislang untypische Sommerziele. In den Buchungszahlen der DER Touristik ist dieser Trend klar ablesbar: Die Dominikanische Republik, traditionell ein klassisches Winterziel, entwickelt sich zum Ganzjahresziel. Dort hat die DER Touristik ihr Angebot deutlich ausgeweitet. Zusätzlich zum Vollcharter nach Samaná hat die DER Touristik einen Vollcharter zweimal pro Woche ab Düsseldorf nach Puerto Plata aufgelegt. Die Region punktet durch lange Sandstrände und vielfältige Ausflugsmöglichkeiten. Der Veranstalter ITS bietet aktuell noch Frühbucherpreise für Pauschalreisen und die Direktflüge ab Düsseldorf. Ein weiterer Sommer-Newcomer 2019 ist Albanien. Das noch weitgehend unentdeckte Land nördlich von Griechenland steigt in der Beliebtheit der DER Touristik-Gäste im Sommer 2019 deutlich: die Buchungen liegen mehr als 50 Prozent über dem Vorjahr. Gäste können das neue Trendziel bei den Veranstaltermarken Dertour und ITS als Pauschal- oder Rundreise, optional mit anschließender Badeverlängerung, buchen.



Im Trend: Safari plus Badeurlaub - günstige Preise für Qatar



Im Trend liegen im Sommer 2019 Safaris mit anschließendem Badeaufenthalt in Kenia und Tansania. Kenia profitiert dabei von der Stabilisierung der politischen Situation, die in den vergangenen Jahren Gäste ferngehalten hatte. Die Buchungen liegen jetzt etwa ein Drittel über dem Vorjahr. Auf die steigende Nachfrage hat sich die DER Touristik vorbereitet: Dertour und Meiers Weltreisen bieten in ihrem Programm zwei neue Safarireisen in Kenia sowie mehr Hotels an.



Auch Qatar wird bei den Deutschen beliebter: Die Buchungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Grund dafür sind neben der Sonnengarantie und dem hohen Hotelstandard auch die günstigen Preise bei der DER Touristik. Diese wurden für die Sommersaison um bis zu 20 Prozent gesenkt - damit hat die DER Touristik die klare Preisführerschaft für Urlaub in dem Land übernommen.



USA: Trendwende dank günstiger Preise bei der DER Touristik



Für die USA zeichnet sich eine Trendwende ab: Nach sinkenden Buchungszahlen in den Vorjahren, steigt das Land mit einem einstelligen Buchungsplus erstmals wieder in der Beliebtheit der DER Touristik-Gäste. Sie goutieren die günstigen USA-Preise, die Dertour, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen für ihre Sommerprogramme anbieten. Vor allem Camperurlaub liegt in der Gunst der USA-Reisenden hoch im Kurs. Beim konzerneigenen Online-Spezialisten Camperboerse.de liegen die Buchungen deutlich über dem Vorjahr. Nachbar Kanada liegt weiterhin im Trend und verzeichnet für den Sommer 2019 eine konstant hohe Nachfrage.



Hintergrund:



Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Studienreisen, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.



Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören 132 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2017 bei 6,5 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.300 Mitarbeiter in 15 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 7,1 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni und Helvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen 2.400 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, ein Geschäftsreiseanbieter, eine Fluglinie und Zielgebietsagenturen in 57 Destinationen. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.



