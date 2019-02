Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern war am USD-Primärmarkt einmal mehr dieses Jahr ein starkes Emissionsaufkommen zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Jedoch habe es gestern auch am EUR-Primärmarkt einige Emittenten gegeben, die ihre Emissionen erfolgreich hätten platzieren können - allen voran Coca Cola mit einer Vierfach-Tranche (A: EUR 750 Mio., 2J, 3mE+20 BP; B: EUR 1 Mrd., 3J, MS+18 BP; C: EUR 1 Mrd., 7J, MS+40 BP; D: EUR 750 Mio., 12J, MS+50 BP). Mit einem Volumen von EUR 13,5 Mrd. sei das Orderbuch stattlich gefüllt gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...