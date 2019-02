Die Commerzbank ist in den vergangenen Tagen etwas stärker geworden. Auch am Montag ging es für den Wert wieder aufwärts. Dabei ist die Bilanz des zurückliegenden Monats inzwischen vollkommen ausgeglichen. Charttechnische Analysten warnen dennoch vor schnell gefällten Befunden. Denn der übergeordnete Trend zeigt klar nach unten. Die Aktie befindet sich in einem deutlichen Abwärtstrend.

Im zurückliegenden Jahr ist es für den Wert mittlerweile um gut 49 % nach unten gegangen. Damit hat sich der ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...