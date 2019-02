FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS BT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 260 (275) PENCE - BERENBERG CUTS XLMEDIA PRICE TARGET TO 115 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG INITIATES HUNTING WITH 'HOLD' - TARGET 650 PENCE - BERENBERG INITIATES PETROFAC WITH 'HOLD' - TARGET 500 PENCE - BERENBERG INITIATES WOOD GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 575 PENCE - BERENBERG RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 850 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7550 (7450) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BAT PRICE TARGET TO 3210 (2950) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 700 (590) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 530 (545) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 2123 (2167) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1100 (1060) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1400 (1550) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS ITV PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2200 (3200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'TOP PICK' - SOCGEN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2371 (2332) PENCE - 'HOLD'



