Laut Harald Krekeler, Geschäftsführer des Softwarebüros Krekeler, nehmen immer noch zu viele Unternehmen zusätzliche Arbeit, Zeit und Kosten in Kauf, die sie durch Digitalisierung ihres Dokumentenmanagements einsparen könnten. Der Entwickler von Office Manager DMS meint: »Es ist mit Hilfe eines Dokumentenmanagementsystem nicht schwer, auf ein digitales Dokumentenmanagement umzusteigen. So hilft beispielsweise unser Office Manager DMS dabei, analoge Papierdokumente ohne Aufwand zu scannen, gemeinsam mit originären digitalen Dateien und Dokumenten an einer zentraler Stelle zu archivieren und unter Berücksichtigung von Zugriffsregeln Mitarbeitern für weitere digitale Prozesse zur Verfügung zu stellen.« weitere Fallstricke einer Arbeit ohne Dokumentenmanagementsystem.

Ein DMS speichert alle digitalen und digitalisierten Dokumente zentral vollständig, GoBD-konform und revisionssicher in einem digitalen Archivierungssystem. Eine automatische Indexierung stellt sicher, ...

