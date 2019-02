Hamburg (ots) - Das Hamburger Tech-Unternehmen Facelift bbt bietet mit Facelift Cloud eine mehrfach zertifizierte Software-Lösung für professionelle Kundenkommunikation und Social Media Marketing. Mehr als 2.000 Kunden weltweit setzen auf die All-in-One-Lösung. Nun kündigte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit WhatsApp Business Solution an: Die WhatsApp Business API wurde in Facelift Cloud integriert, um die Kommunikation zwischen Verbrauchern und Unternehmen via Whats App zu ermöglichen.



"Mit unserer Lösung fördern und erleichtern wir die direkte, sichere und qualitative Interaktion zwischen Kunden und Unternehmen," so Teja Töpfer, Gründer von Facelift bbt.



WhatsApp wird weltweit genutzt: Über 1,5 Milliarden Menschen chatten täglich privat über die App. Damit birgt die App enormes Potenzial für die Service-Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen. Eine der obersten Prioritäten von WhatsApp Business Solution ist der Kundensupport. Es gilt "Customer First": So nehmen erst die Endverbraucher aktiv über WhatsApp Kontakt zu Unternehmen auf, um qualifizierten Support für konkrete Anliegen zu erhalten - beispielsweise Informationen zu Produktbestellungen, Live-Support, Produktberatung und mehr. Zudem erhalten Kunden ausschließlich priorisierte Nachrichten von Unternehmen in Chat-Geschwindigkeit zurück.



Mit Facelift Cloud können Unternehmen ihren WhatsApp Business-Kanal übersichtlich und priorisiert verwalten und dem hohen Anspruch in der persönlichen und zügigen Kundenkommunikation gerecht werden. Für die sichere Übertragung von Kundendaten sorgt die ganzheitliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp. Facelift Cloud ist ISO 27001-zertifiziert und verarbeitet Daten nach dem deutschen Bankenstandard. Die Server werden von Facelift in Deutschland eingerichtet und gehostet.



Weitere Informationen, die sich aus der Zusammenarbeit von Facelift bbt und WhatsApp Business Solution für Unternehmen ergeben, erhalten Sie hier: https://get.facelift-bbt.com/de-de/de/whatsapp



Pressematerial: https://www.facelift-bbt.com/de/company/about-usp ress



Über die Facelift bbt GmbH



Das Hamburger Tech-Unternehmen Facelift bbt ist einer der führenden Anbieter für Social Media Marketing-Technologien sowie Teil des "Facebook Marketing Partner Program" und Teil des "Instagram Partner Program". Mit Facelift Cloud entwickelt und vermarktet das Unternehmen eine mehrfach zertifizierte Software-Lösung mit allen Komponenten für professionelles Social Media Marketing.



