MADRID (Dow Jones)--Der spanische Versorger Iberdrola hat sich höhere Ziele gesetzt und will zudem "grüner" werden. Demnach soll im Zeitraum 2018 bis 2022 ein Nettogewinn von 3,7 bis 3,9 Milliarden Euro erzielt werden. Vor einem Jahr war eine Spanne von 3,5 bis 3,7 Milliarden Euro genannt worden. Gegenüber dem Niveau von 2018 käme das neue Ziel einer Zunahme um 22 bis 29 Prozent gleich. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nun mehr als 12 Milliarden statt 11,5 bis 12 Milliarden Euro betragen.

Iberdrola will auch mehr Geld für Investitionen locker machen. Sie werden nun auf 34 statt 32 Milliarden Euro beziffert. Projekte für 30 Milliarden Euro seien bereits umgesetzt oder in Arbeit. Der Schwerpunkt der Ausgaben liegen mit 47 Prozent der Summe oder 16 Milliarden Euro im Bereich Netze. Etwa 39 Prozent sollen in erneuerbare Energien fließen.

Die Dividende soll kontinuierlich steigen und 2022 dann mindestens 40 Cent je Aktie betragen. Die Ausschüttungsquote soll bei 65 bis 75 Prozent liegen.

Der Wandel zu einem stärker auf erneuerbare Energien setzenden Unternehmen werde vor allem im Heimatland vorangetrieben. Im Planungszeitraum will die Gruppe in Spanien 8 Milliarden Euro investieren, 40 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Davon sollen rund 4,2 Milliarden Euro in erneuerbare Energien fließen. Die Wind- und Solarkapazitäten sollen verdreifacht werden. Iberdrola setzt zudem auf eine solide Bilanz. Das Verhältnis von Cashflow zu Nettoverschuldung soll 2022 über 24 Prozent liegen. Dies erlaube, Wachstumschancen zu nutzen.

