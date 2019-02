Die Aktie von BYD hat nun zu einem Paukenschlag ausgeholt. Der Titel legte am Montag zum Auftakt der neuen Woche gleich um mehr als 5,6 % zu. Damit rutschte der Kurs in Richtung der Obergrenze von 6 Euro. Zudem sind frühere Tops bei 5,75 Euro überwunden, so dass aus charttechnischer Sicht eine massive Bewegung Richtung steigender Notierungen nunmehr sehr wahrscheinlich erscheint.

Ein weiteres wichtiges Signal würde fallen, wenn es auch noch gelänge, die Marke von 6 Euro zu überwinden. Bis dahin ... (Frank Holbaum)

