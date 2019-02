Das Ethisphere Institute hat die Kao Corporation (TOKYO: 4452) erneut in die jährliche Liste der weltweit ethischsten Unternehmen aufgenommen. Seit das Institut 2007 diese Liste erstmals erstellte, wurde Kao jedes Jahr ausgewählt und erhielt somit diese Auszeichnung als einziges japanisches Unternehmen dreizehn Jahre in Folge.

"Es ist uns eine Ehre, dass wir seit dreizehn Jahren kontinuierlich als eines der weltweit am stärksten an ethischen Prinzipien ausgerichteten Unternehmen gewürdigt werden", erklärte Michitaka Sawada, Präsident und CEO der Kao Corporation. "Unsere Kultur der Integrität ist seit der Gründung von Kao vor 130 Jahren unverändert geblieben. Wir leben in einer Zeit mit großer Volatilität und Veränderungen, wodurch die Führungsanforderungen im Bereich Compliance und ethisches Handeln größer denn je sind. Integrität wird auch in Zukunft ein Grundstein unseres Unternehmens sein."

Das Ethisphere Institute ist ein führender internationaler Think Tank, der sich auf die Entwicklung und den Austausch von Best Practices in Bezug auf Geschäftsethik und soziale Verantwortung von Unternehmen konzentriert. Für die Liste der weltweit ethischsten Unternehmen befragt und bewertet es Unternehmen auf der ganzen Welt in fünf Kategorien: Ethik- und Compliance-Programme, Ethik kultur, Corporate Citizenship und Verantwortung, Governance, Führung und Reputation.

"Kao ist das einzige Unternehmen in Japan, das wir seit Beginn der Auszeichnung jedes Jahr in die Liste der weltweit ethischsten Unternehmen aufgenommen haben", sagte Timothy Erblich, Chief Executive Officer von Ethisphere. "Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Integrität, das mit den gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen an die Einhaltung hoher ethischer Standards durch Unternehmen im Einklang steht. Wir hoffen, dass Kao die Branche weiterhin weltweit bei ethischen Standards und Verfahren anführen wird."

Die Kao Group wird ihre einzigartigen ESG-Aktivitäten (Umwelt, Soziales und Governance [environmental, social and governance]) weiterhin auf globaler Ebene fördern, damit Menschen weltweit ein erfüllendes, bereicherndes Leben führen und zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen können.

Über Kao

Kao entwickelt Produkte mit hohem Mehrwert, die das Leben der Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Mit seinem Portfolio von über 20 führenden Marken wie Jergens, John Frieda, Molton Brown, Oribe, Attack, Bioré, Goldwell, Kanebo, Laurier und Merries gehört Kao zum Alltag der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit der Chemie-Sparte, die viele Branchen unterstützt, erwirtschaftet Kao rund 1.500 Milliarden Yen (13,6 Milliarden USD, bei 110 Yen zu USD) Jahresumsatz. Kao beschäftigt weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und hat eine 130-jährige Innovationsgeschichte. Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für aktuelle Informationen.

https://www.kao.com/global/en/

