Paris - Nach den jüngsten Gewinnen an Europas Börsen sind die Anleger am Dienstag wieder vorsichtiger geworden. Es sei inzwischen sehr viel Positives zu einer möglichen Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit eingepreist, sagten Händler. In Sachen Brexit herrsche zudem zwar Optimismus, dass es einen geregelten Austritt aus der EU geben werde, doch noch sei auch diesbezüglich nichts in trockenen Tüchern.

Der Leitindex der Eurozone gab am späteren Vormittag nun wieder um 0,28 Prozent auf 3270,72 Punkte nach. Tags zuvor noch hatte sich der EuroStoxx 50 wieder deutlicher der 3300-Punkte-Marke genähert. Der französische Cac 40 sank am Dienstag zuletzt um 0,31 Prozent auf 5215,82 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es zugleich um 1,02 Prozent auf 7110,81 Punkte abwärts, während das Pfund im Vergleich zum US-Dollar weiter stieg und zuletzt 1,3203 Dollar kostete.

Medien hatten berichtet, dass Premierministerin Theresa May eine Verschiebung des für Ende März geplanten Brexit erwäge. Die oppositionelle Labour-Partei kündigte unterdessen ihre Unterstützung für ein zweites Brexit-Referendum an.

"Wir sind noch nicht aus dem Schneider", konstatierte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK mit Blick auf den Zollstreit. US-Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...