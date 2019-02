Zürich - Eine Familienwohnung in St. Moritz kostet fast 3'600 Franken pro Monat. Damit liegt der Preis mehr als 75 Prozent über dem Kantonsmedian und übersteigt die Mietpreise im Immobilien-Hotspot Zürich. Das zeigt eine Analyse von Comparis über Wohnungsmieten in Schweizer Feriendestinationen. «Für Einheimische und Arbeitende ist es darum teils unmöglich, zahlbaren Wohnraum zu finden», bemängelt Comparis-Finanzexperte Frédéric Papp.

Die Jetset-Feriendestination St. Moritz ist nicht nur von hohen Bergen umgeben. Auch die Wohnungsmieten sind schwindelerregend hoch. Eine Familienwohnung (ab 4,5 Zimmer) kostet 3'590 Franken pro Monat. Es ist die höchste Monatsmiete der vom Online-Vergleichsportal Comparis untersuchten 14 Feriendestinationen. Der Median (Zentralwert) für St. Moritz liegt damit 76 Prozent über dem Median des Kantons; bei 2'035 Franken.

Auch bei Paarwohnungen (3 bis 4 Zimmer) liegt St. Moritz mit 2'400 Franken an der Spitze der untersuchten Feriendestinationen. Hier liegt der Median bei 45 Prozent über dem Zentralwert des Kantons. Dasselbe gilt für Singlewohnungen (1 bis 2,5 Zimmer). Die Preise liegen bei 1'494 Franken pro Monat (37 Prozent über Kantonsmedian).

Die Datenbasis bildete die auf comparis.ch publizierten Wohnungsinserate, dem grössten Schweizer Online-Immobilienmarkt. In die Zählung miteinbezogen wurden Inserate in 14 Feriendestinationen im Zeitraum von 2017 und 2018. Berücksichtigt wurden Wohnungen, möblierte Wohnungen, Häuser und Mehrfamilienhäuser, nicht aber Ferienwohnungen.

Teils teurere Mieten als in den Immobilien-Hotspots Zürich und Genf

Wohnen in St. Moritz ist somit sogar mitunter teurer als in den Immobilien-Hotspots Zürich oder Genf. In Zürich kostet eine Familienwohnung 3'320 Franken, eine Paarwohnung 2'450 Franken und eine Singlewohnung 1'727 Franken. In Genf sind es 3'810 Franken (Familienwohnung), 2'330 Franken (Paarwohnung) und 1'460 Franken (Singlewohnung).

Dabei sind in St. Moritz rund 200 Wohnungen unbewohnt. Der Anteil leer stehender Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand von rund 4 Prozent (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/wohnungen/leerwohnungen.assetdetail.6106135.html) bewegt sich schon seit drei Jahren in etwa auf diesem Niveau. Dennoch sinken die Preise nicht.

«Die Preise sind deshalb stabil, weil Immobilienbesitzer wenig Druck verspüren, die Mieten nach unten anzupassen. Sie lassen die Wohnung lieber ungenutzt und warten zu, bis jemand gewillt ist, den verlangten Mietspreis zu bezahlen», beobachtet Comparis-Finanzexperte Frédéric Papp.

Bevölkerung weicht auf günstigere Orte aus



