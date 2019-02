LONDON, Großbritannien (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Sperrfrist: 26.02.2019 10:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Pepe Jeans, die legendäre britische Denim-Marke, freut sich, eine neue Partnerschaft mit Dua Lipa, einem der erfolgreichsten Musikkünstler und Stilikonen ihrer Generation, bekannt zu geben. Dua Lipa tritt in die Fußstapfen von Modeikonen und Hollywood-Stars und beginnt ihre neue Rolle als Hauptdarstellerin in der Kampagne für Pepe Jeans im Frühjahr/Sommer 2019, fotografiert von David Sims.



Die Kampagne selbst ist eine Feier zum Erbe von Pepe Jeans, die 1973 als eine der ersten britischen Marken eine eigene Modeperspektive in die Welt des Denims brachte. Dua Lipa ist frisch und mühelos ausgeglichen und wird in Schwarz-Weiß mit einer Reihe klassischer Jeansstücke fotografiert. Die Betonung von Stärke, natürlicher Schönheit und der zeitlosen Ausstrahlung von Denim steht sowohl in der Kampagne als auch in der Kollektion selbst im Vordergrund.



Mit 23 Jahren hat Dua Lipa die Musikwelt im Sturm erobert und ist zu einer Modeikone für ihre Millionen von Fans geworden. Nach der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums "Dua Lipa" im Jahr 2017 schrieb sie Geschichte, als sie bei den Brit Awards 2018 in fünf Kategorien nominiert wurde - als erste Frau, die so viele Nominierungen erhielt. Sie wurde als beste britische Solokünstlerin und als beste britische Breakthrough Act ausgezeichnet. In den letzten zwei Jahren war Dua Lipa auch die meistgefeierte Künstlerin der Welt. Sie bricht weiterhin Rekorde - das Musikvideo zu ihrer Hitsingle New Rules, ihrer Hymne für weibliche Empowerment, gewann mehr als eine Milliarde Zuschauer auf YouTube und machte sie zur jüngsten Künstlerin, die dieses Ziel erreicht hat. Die Zusammenarbeit von One Kiss' Dua mit Calvin Harris wurde zur meistverkauften Single 2018 in Großbritannien, sie wurde in diesem Jahr für weitere vier BRIT Awards nominiert und hat über 40 Millionen Singles und über 3,4 Millionen Alben weltweit verkauft. Und weitere Auszeichnungen folgen, denn Dua gewinnt zwei Grammys für "Best New Artist" und "Best Dance Recording" mit Silk City für ihren massiven Hit "Electricity" bei den 61. Annual Grammy Awards.



Dua Lipa und Pepe Jeans passen in mehrfacher Hinsicht perfekt zusammen. Beide wurden in London geboren und sind zu Symbolen des eigenwilligen britischen Stils geworden. Lange bevor sie zu Pepe Jeans kam, war Dua Lipa als Teenager ein Fan der Werbekampagnen der Marke. Eine weitere Attraktion für sie, Botschafterin der Marke zu werden, war das Tru-Blu"-Programm, eine verantwortungsvolle Innovationsinitiative von Pepe Jeans London, die auf drei neuen Öko-Technologien basiert und darauf abzielt, den Standard im Design und in der Kreation von Denim zu setzen. (Siehe Fußnote für weitere Informationen zum Tru-Blu-Programm)



"Dua Lipa ist einer der am schnellsten aufsteigenden Stars der Welt und hat einen Stil, der perfekt zur DNA der Marke Pepe Jeans passt", sagte Mark Blenkinsop CMO. "Die Partnerschaft markiert einen neuen Meilenstein für die Marke Pepe Jeans, da wir die Markenpräsenz in Europa festigen und strategisches Wachstum in neuen Märkten anstreben. 2019 verspricht ein spannendes Jahr für Dua Lipa & Pepe Jeans zu werden, da wir eine Reihe von Initiativen ankündigen werden, um Verbraucher und B2B-Handelskunden zu begeistern und zu binden".



Die Eröffnungskampagne wird von David Sims fotografiert, dem britischen Fotografen, der seine Karriere mit der Fotografie musikalischer Ikonen wie David Bowie, Nirvana, Bjork und Courtney Love begann und seitdem die Bilder von Titeln wie Vogue, The Face und i-D geprägt hat. Sims fotografierte zuvor Daria Werbowy und Ashton Kutcher für eine Pepe Jeans-Kampagne im Jahr 2005 und schloss sich einer illustren Liste von Fotografen an, die für die Marke gearbeitet haben, darunter Steven Meisel, Bruce Weber, Steven Klein und Mario Sorrenti. Die moderne Vision des Londoner Fotografen von Schönheit und Stil machte ihn zur perfekten Wahl für die Zusammenarbeit mit Dua Lipa und Pepe Jeans freut sich, die Zusammenarbeit mit Sims fortzusetzen.



Über Pepe Jeans London



Pepe Jeans London wurde 1973 in der legendären Portobello Road geboren. Heute, 45 Jahre später, widmet sich die Marke weiterhin ihrem ursprünglichen Mantra und ihrem Versprechen, die aufregendste denimgesteuerte Mode der Welt zu kreieren.



Die Vielfalt und der einzigartige Eklektizismus, der außergewöhnliche Schmelztiegel und die Mischung der Kulturen, die die Stadt London ausmacht, definieren auch die Persönlichkeit von Pepe Jeans und sind weiterhin die ständige Inspiration für die Denim-, Frauen-, Männer- und Juniorkollektionen von brand's.



Musik, Kultur, Mode, London und Denim, das ist es, worum es bei Pepe Jeans geht.



- DuaforPepe - MyPepeJeans - @pepepejeans - pepejeans.com



Tru-Blu



Als verantwortungsvolle Innovationsinitiative von Pepe Jeans London wird das Tru-Blu-Programm geboren: eine Öko-Revolution auszulösen, so dass das Indigodenken mit der Zeit dem grünen Denken ähnelt. Saison für Saison lanciert Pepe Jeans London eine Reihe von umweltbewussten Protokollen, deren Absicht es ist, dass das Unternehmen sie zu 100 Prozent übernimmt und damit nicht nur im Denim-Design, sondern auch in der Öko-Technologie Maßstäbe setzt.



OTS: Pepe Jeans London GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133764.rss2



Pressekontakt: Mila Perez Tel: 0211 388531-52 mila.perez@pepejeans.com