Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Hauskoller reloaded: 100 Menschen, ein Haus, 100.000 Euro! In der neuen Staffel von "Get the F*ck out of my House" ab 9. April auf ProSieben ziehen 100 Kandidaten in ein Häuschen mit schnuckeligen 63 Quadratmetern Wohnfläche. Und das bedeutet: weniger Wohnraum und weniger Schlafmöglichkeiten im Vergleich zum 113-qm-Haus aus der ersten Staffel. Mit dabei sind außerdem eine Handvoll Promis - wie Musiker Martin Kesici und Reality-TV-Star Natalia Osada. Wer hält vier Wochen lang durch und verlässt als Letzter das Haus? Präsentiert wird die Reality-Show von Thore Schölermann und Jana Julie Kilka.



Der Alltag bei "Get the F*ck out of my House" verlangt den Kandidaten wieder alles ab. Ihr Zusammenleben wird rund um die Uhr von 36 Kameras begleitet. Sie müssen sich an Hausregeln halten und bei Spielen beweisen. Wer beißt sich durch und arrangiert sich am besten mit den Widrigkeiten vor Ort? Wen packt der Hauskoller - und wer zieht freiwillig aus oder wird vom "Hausboss" vor die Tür gesetzt? Normalo oder Promi: Wer nach einem Monat als Letzter das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro.



Produzent ist UFA SHOW & FACTUAL im Auftrag von ProSieben.



Weitere Infos rund ums Haus, zu allen Kandidaten und den Moderatoren von "Get the F*ck out of my House" finden Sie auf http://presse.prosieben.de/GTF.



"Get the F*ck out of my House", ab 9. April immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2