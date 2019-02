Einen Monat vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens droht Premierministerin Theresa May eine Revolte weiterer Gegner eines ungeregelten Brexits. Bis zu 15 Parlamentarische Staatssekretäre seien bereit, ihre Ämter niederzulegen, berichtete die "Daily Mail" am Dienstag.

Drei bekannten sich öffentlich dazu, im Notfall parteiübergreifend im Parlament gegen May zu stimmen, um einen No-Deal-Brexit abzuwenden: Industrie-Staatssekretär Richard Harrington, Margot James (Digitales) und Claire Perry (Energie). Die Regierung müsse einen kühlen Kopf bewahren, heißt es in einem Gastbeitrag der drei Politiker in dem Blatt. Die Folgen eines EU-Austritts ohne Abkommen wären für die Wirtschaft gravierend.

May muss bei einer Erklärung im Parlament an diesem Dienstag um die Kontrolle im Brexit-Verfahren kämpfen. Am Mittwoch wird es eine neue Abstimmungsrunde über die nächsten Brexit-Schritte geben. Ein parteiübergreifender Antrag sieht vor, der Regierung das Heft aus der Hand zu nehmen. Großbritannien will die Europäische Union am 29. März verlassen.

Die Regierungschefin steht unter starkem Druck ihrer eigenen Partei, den EU-Austritt zu verschieben, falls das Brexit-Abkommen nicht bis Mitte März unter Dach und Fach ist. Mehreren britischen Zeitungen zufolge ist May zu Zugeständnissen bereit.

Auch Arbeitsministerin Amber Rudd, Wirtschaftsminister Greg Clark und Justizminister David Gauke gingen bereits öffentlich auf Konfrontationskurs zu May. Sie wollten einen "desaströsen" ungeregelten EU-Austritt verhindern, teilte das Trio mit./si/DP/jha

