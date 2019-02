Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin/Hannover (pts023/26.02.2019/12:00) - Der AMA Verband vertritt seine rund 460 Mitglieder aus Industrie und Wissenschaft vom 1. bis 5. April 2019 auf der Hannover Messe. Einige AMA-Mitglieder präsentieren neue Produkte und Lösungsansätze direkt auf dem AMA Zentrum für Sensorik und Messtechnik in Halle 11. Das AMA Zentrum ermöglicht Interessierten den fachlichen Austausch mit den ausstellenden Experten und eröffnet einen Überblick über die Basiselemente der Automatisierung in Form des AMA-Branchenführers. Dieses Verzeichnis beinhaltet einen aktuellen Querschnitt über die Anbieter von Sensoren, Messtechnik und die dazugehörigen Dienstleistungen. Im AMA-Branchenführer finden Interessenten die rund 1.000 Produkt- und Dienstleistungskategorien aller AMA-Mitglieder aus Industrie und Forschung. Kostenfrei erhältlich als Broschüre im AMA Zentrum. Eine Liste der Aussteller des AMA Zentrums in Halle 11 mit Kurzbeschreibung der Tätigkeitsschwerpunkte unter: https://www.ama-zentren.de/hannover-messe Das AMA Zentrum für Sensorik und Messtechnik bietet damit eine fachspezifische Plattform innerhalb der Hallen: Integrated Automation, Motion & Drives. In diesen Hallen präsentieren Aussteller die Entwicklungen rund um das Thema Industrie 4.0 und bilden das gesamte Spektrum der industriellen Automation, Antriebs- und Fluidtechnik ab. Besucher finden dort Anbieter vom Maschinenbau über Elektrotechnik, von der Sensorik und Messtechnik über Robotik bis zur Prozessautomation. Dazu gehört auch das Forum Automation in Halle 14, das der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik unterstützt. Dort thematisieren Spezialisten in halbstündigen Vorträgen aktuelle Lösungen aus der Fertigungs- und Prozessautomation, der Robotik, der Bildverarbeitung, der Digitalisierung und der energieeffizienten Antriebstechniken. In diesem Forum werden aktuelle Themen und Trends im Rahmen der industriellen Produktion vorgestellt und vertieft, für Messeteilnehmer ist der Besuch des Forums kostenfrei. Programm des Forums Automation: https://www.hannovermesse.de/veranstaltung/forum-automation/FOR/88859 (Ende) Aussender: AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. Ansprechpartner: Pascale Taube Tel.: +49 30 2219 0362 20 E-Mail: taube@ama-sensorik.de Website: www.ama-sensorik.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190226023

February 26, 2019 06:00 ET (11:00 GMT)