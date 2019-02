Der Weizenpreis wurde in den letzten Handelstagen von einer massiven Korrektur dominiert. Weizen durchbrach in deren Folge eminent wichtige Unterstützungen. Eine Fortsetzung der Bewegung könnte mit Blick auf die aktuelle Gemengelage drohen… Nachdem es in den Vorwochen noch so schien, als hätte sich der Preis komfortabel oberhalb der 5,00 US-Dollar-Marke eingerichtet, kippte vor kurzem der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...