Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den Dienstag starten. Nachdem am Vortag noch der Dow-Jones-Index und der S&P-500 neue Jahreshochs markiert hatten, dürfte zunächst einmal Zurückhaltung den Handel bestimmen. So schauen die Investoren mit Spannung auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Zudem werde auf weitere Details zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gewartet. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump am Vortag eine Verschiebung neuer Strafzölle verkündet und zur Begründung auf den positiven Verlauf der Verhandlungen verwiesen, doch im asiatischen Handel machten wieder deutlich pessimistischere Aussagen von Trump die Runde. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,2 Prozent.

Die Entwicklungen im Handelsstreit seien weiterhin der wichtigste Katalysator für den Markt in den kommenden Tagen, so Ökonom Marie Owens Thomsen von Indosuez Wealth Management. "Zwar sind die Aussagen der Notenbanken ebenfalls wichtig, doch letztlich schauen die Märkte vor allem auf die Handelsgespräche", ergänzt der Teilnehmer. Laut einer Umfrage der Bank of America aus dem Februar rechnen aktuell 13 Prozent der Befragten mit einer Zinserhöhung in den USA in diesem Jahr. Für 2019 und 2020 gehen 7 Prozent von jeweils einem Zinsschritt aus.

Bei den Einzelwerten fällt die Tesla-Aktie vorbörslich um 2,7 Prozent. Belastet werden die Titel des Elektroautomobilherstellers von Berichten, wonach die US-Börsenaufsicht SEC einen Richter gebeten habe, CEO Elon Musk wegen eines ungenauen Tweets zu belangen. Ein Tweet zur Produktion von Musk vom 19. Februar soll demnach gegen eine Vereinbarung mit der SEC verstoßen, wie mehrere Medien berichteten.

Dagegen legten die Papiere des Düngemittel-Herstellers Mosaic nach der Schlussglocke um 4,6 Prozent zu. Das Unternehmen übertraf im vierten Quartal die Markterwartungen und profitierte dabei auch von höheren Preisen bei Pflanzennährstoffe, die die Erlöse beflügelten. Vorbörslich sind die Titel noch nicht aktiv.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 06:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.