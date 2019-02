Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Kion von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 46 Euro gesenkt. Analyst Gordon Schönell prognostiziert in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein Ende des Booms in der Gabelstapler-Industrie. Die Wachstumsdynamik dürfte in diesem Jahr auf dem für Unternehmen wie Kion und Jungheinrich so wichtigen europäischen Markt deutlich abnehmen, so der Experte. 2020 rechnet er dann sogar mit einem Rückgang./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019

