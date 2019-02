Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach den deutlichen Verluste vom Vortag gefangen. Im Mittagshandel konnten sich die Notierungen vorerst stabilisieren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,03 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Montagabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen weiter, aber nur um 16 Cent auf 55,32 Dollar.

Am Montag hatten die Ölpreise mit kräftigen Verlusten auf abermalige Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Preisstrategie der Opec reagiert. Trump hatte getwittert, dass die Ölpreise zu stark stiegen. Außerdem solle sich das Ölkartell "entspannen".

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank habe Trump außerdem mit seinem Hinweis, dass die Weltwirtschaft steigende Ölpreise nicht verkraften könnte, zum Preiseinbruch am Vortag beigetragen. Durch diese Äußerungen seien die zuletzt weniger beachteten Nachfragesorgen wieder stärker in den Vordergrund gerückt, hieß es in einer Analyse der Commerzbank.

Seit Januar haben die Opec und mit ihm verbündete Produzenten wie Russland ihre Förderung deutlich heruntergefahren. Das war eine Reaktion auf einen heftigen Ölpreiseinbruch im vergangenen Herbst, der auf eine lockerere Linie der USA gegenüber Abnehmern iranischen Rohöls folgte. Jüngsten Meldungen zufolge hat das führende Opec-Land Saudi-Arabien die Fördermenge zuletzt aber stärker gesenkt als angekündigt./jkr/jsl/jha/

