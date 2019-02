Wiesbaden (ots) - Die fünfte Jahreszeit wurde im Jahr 2018 durch Importe aus dem Land des Lächelns unterstützt. Zwei Drittel (67,7 %) der importierten Karnevals- und Unterhaltungsartikel kamen aus China. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der bevorstehenden Karnevalswoche weiter mitteilt, importierte Deutschland insgesamt Karnevals- und Unterhaltungsartikel im Wert von 98,1 Millionen Euro. Das närrische Treiben ist in Deutschland somit auch ein wirtschaftlicher Faktor.



