Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Es ist eines DER Musical-Highlights dieses Jahres und ein absolutes MUSS für alle Musikliebhaber: Die Stuttgarter Musicaltheater feiern gemeinsam mit ihren Zuschauern "25 Jahre Musicals in Stuttgart" im Rahmen eines außergewöhnlichen Show-Highlights. Einige der beliebtesten Musicaldarsteller Deutschlands werden hierfür gemeinsam mit Top-Stars der Musikszene im Stage Palladium Theater am 08. April 2019 auf der Bühne stehen und unsterbliche Musicalsongs der letzten 25 Jahre in einem völlig neuen Sound präsentieren. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von der Big Band des SWR. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an Herzenssache e.V. - die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank.



Die Vorfreude auf diesen außergewöhnlichen Abend ist groß, beim für die Stuttgarter Musicaltheater verantwortlichen Area Director Jürgen Marx: "Wir sind sehr stolz darauf, dass es uns gemeinsam mit dem SWR gelungen ist, eine solch herausragende Show auf die Beine zu stellen. Wir konnten nicht nur drei der aktuell angesagtesten deutschsprachigen Chart-Stürmer für den Abend gewinnen, sondern auch einige der beliebtesten Musicaldarsteller Deutschlands gewissermaßen nach Hause holen, weil sie hier bereits als Darsteller auf der Bühne gestanden und große Erfolge gefeiert haben."



So gibt es für die Zuschauer ein Wiedersehen mit Sabrina Weckerlin, die unter anderem bereits bei "Wicked" und "Tarzan" in Stuttgart auf der Bühne gestanden und sich mit diesen Produktionen eine große Fangemeinde bis über Stuttgarts Grenzen hinaus aufgebaut hat. Auch David Jakobs dürfte dem Stuttgarter Publikum noch bestens vertraut sein: Als Quasimodo hat er bei der gerade verabschiedeten Disney-Produktion "Der Glöckner von Notre Dame" das Publikum beeindruckt und freut sich bereits auf seine kurzzeitige Rückkehr in seine ehemalige Wirkungsstätte. Für Ana Milva Gomes ist es der erste Auftritt in Stuttgart, auch wenn sie bereits für zahlreiche große Shows, wie Disneys "Der König der Löwen", "Sister Act" und "Tarzan" auf der Bühne gestanden hat. Die kürzeste Anreise des Abends hat wohl Maximilian Mann: Der 31-Jährige spielt ab März die Rolle des Dschinni im neuen Musical ALADDIN und wird gemeinsam mit SWR-Moderatorin Jana Kübel durch den Abend führen. Aus den Reihen der bekannten Top-Stars konnten Max Mutzke, Cassandra Steen und Philipp Poisel gewonnen werden, die mit ihren ganz eigenen Interpretationen der beliebtesten Musicalsongs aus den letzten 25 Jahren überraschen werden.



Tickets für diesen außergewöhnlichen Musik-Event gibt es unter www.stuttgart-hilft.de oder telefonisch unter 01805 - 44 44.



OTS: Stage Entertainment Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108474 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108474.rss2



Pressekontakt: Jürgen Langerfeld Theater PR Manager



Stage Apollo Theater: Disneys ALADDIN (ab März 2019) Stage Palladium Theater: ANASTASIA



E: juergen.langerfeld@stage-entertainment.com T: +49(0)711 900 66 912 F: +49(0)711 900 66 135 M:+49(0)163 5752 727