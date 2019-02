Der Aufwärtstrend konnte sich erst kürzlich bestätigen und nun ist das nächste Ziel der Widerstand mit 102 € (17.10.2018). Die Unterstützung von 84 € konnte seither nicht mehr unterboten werden und der Kurs hält sich deutlich oberhalb dieses Wertes auf. Der RSI (14) steigt ebenfalls an und könnte in den kommenden Tagen die 70-Punkte-Linie erreichen. Ein baldiges Kaufsignal ist abermals in nächster Nähe und das Aufeinandertreffen der SMA (38; 100) scheint beinahe unvermeidbar.

