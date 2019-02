München (ots) - Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Mehr als zwei Drittel der Grimme-Preise gehen in diesem Jahr an ARD-Koproduktionen. Was mich dabei besonders freut: Die Jury hat Filme und Sendungen der ARD in allen vier Kategorien ausgezeichnet. Also neben Information und Fiktion ebenso in den Kategorien Unterhaltung und Kinder/Jugend. Damit bestätigt sich bei den vergebenen Grimme-Preisen 2019 auch unser Anspruch, ein qualitativ hochwertiges Vollprogramm für alle Alters- und Interessengruppen zu bieten. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern!"



Die Auszeichnungen im Einzelnen:



In der Kategorie Fiktion wurden zwei ARD-Koproduktionen ausgezeichnet: Familie Lotzmann auf den Barrikaden (Kordes & Kordes Film für ARD Degeto), Buch: Sönke Andresen, Regie: Axel Ranisch Tatort: Meta (Wiedemann & Berg Television für RBB), Buch: Erol Yesilkaya, Regie: Sebastian Marka



In der Kategorie Info & Kultur gingen Grimme-Preise an drei ARD-Koproduktionen: Betrug - Aufstieg und Fall eines Hochstaplers (Eikon Südwest/SPAETH Film für SWR), Buch/Regie: David Spaeth Die Story im Ersten: Am rechten Rand (NDR/MDR), Buch/Regie: Jana Merkel, Michael Richter, Anton Maegerle Kulenkampffs Schuhe (zero one film für SWR/HR), Buch/Regie: Regina Schilling Für die besondere journalistische Leistung in der Kategorie Information & Kultur wählte die Kommission Isabel Schayani für ihre "Tagesthemen"-Kommentare und "Weltspiegel"-Moderationen (WDR). Ausgezeichnet wurde das Team von Docupy für den Dreiteiler der Sendereihe "Die Story: Ungleichland - Reichtum, Chancen, Macht" (WDR) und das dazugehörige zukunftsweisende Online-Konzept.



In der Kategorie Unterhaltung erhielt die Comedy Kroymann (Staffel 2) (RB/SWR/NDR), einen Grimme-Preis. Head Autor: Sebastian Colley; Buch: Sebastian Colley, Maren Kroymann, Sven Nagel, Mariella Tripke, Hans Zippert, Stefan Stuckmann, Michael Schilling, Sylke Lorenz.



Drei Grimme-Preise gingen in der Kategorie Kinder & Jugend an ARD-Koproduktionen: Animanimals (Studio FILM BILDER für KiKA/SWR), Buch und Regie: Julia Ocker Bohemian Browser Ballett (Steinbergersilberstein für SWR/funk), Buch: Christian Brandes, Regie: Niklas Weise, Christof Pilsl Im Spezial würdigt die Jury Marco Giacopuzzi für seine herausragende Autorenleistung bei den drei "Schau in meine Welt"-Folgen: Fritz und die Glasknochenkrankheit / Phil und das Traurigsein / Leonhard hat Diabetes (HR).



Den Preis der Marler Gruppe/Publikumspreis erhielt Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners (gebrueder beetz filmproduktion/Grifa Filmes/I Wonder Pictures für WDR/NDR/RBB in Zusammenarbeit mit ARTE), Buch/Regie: Hans Block, Moritz Riesewieck.



Die Preisverleihung des Grimme-Instituts findet am Freitag, 5. April 2019, in Marl statt.



