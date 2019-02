Der ADAC hat 21 Millionen Mitglieder - die aber dem Digitalen eher skeptisch gegenüberstehen. Jetzt geht Deutschlands größter Verein in die Offensive. Was hinter dem Vorstoß steckt und ob er gelingen kann.

Deutschlands größter Verein will endlich auch im digitalen Zeitalter ankommen. Das Ziel ist ehrgeizig: "Wir wollen das beste digitale Angebot rund um die Mobilität schaffen", sagt ADAC-Kommunikationschef Christian Garrels.

Welches Angebot er damit meint? Die Homepage von Europas größtem Autoclub: adac.de.

Anfang 2020 soll die Seite zur Plattform für die 21 Millionen Vereinsmitglieder werden. Mitglieder werden sich einloggen können, Algorithmen sollen ihnen dann individualisiert und lokalisiert Angebote machen: kostenlose Tipps für die persönliche Mobilität, für Reisen und Freizeit, aber auch passgenaue ADAC-Produkte wie Versicherungen oder Reiseführer, die natürlich etwas kosten. Das Projekt läuft seit eineinhalb Jahren intern unter dem Namen "mein.adac". Der Verein investiert einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Derzeit verzeichnet adac.de sechs bis sieben Millionen Besuche im Monat - binnen zwei bis drei Jahren will Garrels diese Zahl vervielfachen. Der Kommunikationschef will so neue Mitglieder und Kunden anziehen. Er findet, dass der ADAC auf einem "Schatz an einzigartigen Inhalten" sitzt - etwa den hauseigenen Tests von Autos, Reifen, Kindersitzen, etwa den Reiseberichten, Stauprognosen, Spritpreis-Vergleichen.

Noch in diesem Jahr will Garrels deshalb mehrere neue Apps an den Start bringen. Ein Produkt mit dem Arbeitstitel "Mobility Suite", das Mitglieder in der Mobilität unterstützen soll - mit Routenplänen, Stauprognosen, ...

