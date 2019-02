Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Im Brief- und Paketgeschäft dürfte der Logistikdienstleister die Talsohle durchschreiten können, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Restrukturierung dieses Geschäftsfeldes werde auch den operativen Gewinn (Ebit) im vergangenen Jahr bestimmen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 08:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-02-26/13:24

ISIN: DE0005552004