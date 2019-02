Von Colin Kellaher und Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Baumarktkonzern Home Depot hat im vierten Geschäftsquartal 2018 fast ein Drittel mehr verdient als im Vorjahreszeitraum und auch den Umsatz gesteigert. Die Aktionäre sollen mit einer fast ein Drittel höheren Schlussdividende am Gewinn beteiligt werden. Die Quartalszahlen lagen jedoch unter den Markterwartungen, und für das laufende Quartal stellte Home Depot ein auf vergleichbarer Basis geringeres Umsatzwachstum in Aussicht. Die Home-Depot-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um 2,8 Prozent.

In den drei Monaten per 3. Februar stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 26,49 Milliarden US-Dollar, wie die Home Depot Inc mitteilte. Die vergleichbaren Einnahmen, eine gängige Kennzahl für die Umsatzentwicklung im Einzelhandel, nahmen um 3,2 Prozent zu. Laut Consensus Metrix hatten Analysten mit Einnahmen von 26,57 Milliarden und einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 4,5 Prozent gerechnet.

Der Nettogewinn legte im Quartal um 32 Prozent auf 2,34 Milliarden Dollar zu. Je Aktie verdiente der Konzern mit 2,09 Dollar sogar 37,5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Hier hatten die Marktbeobachter jedoch 2,17 Dollar je Anteil erwartet. Eine Abschreibung im Zusammenhang mit Markennamen der Tochter Interline Brands schmälerte den Gewinn.

Im Gesamtjahr 2019/20 rechnet Home Depot mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 5 Prozent, nach 5,2 Prozent im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Jahr 2018/19 war eine Woche länger.

Die Dividende für das Schlussquartal hob der Konzern aus Atlanta um 32 Prozent auf 1,36 Dollar je Aktie an. Das Board genehmigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 15 Milliarden Dollar, das das bisherige ersetzt. Im laufenden Geschäftsjahr will Home Depot für rund 5 Milliarden Dollar eigene Anteile zurückkaufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 06:57 ET (11:57 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.