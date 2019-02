Unterföhring (ots) - Für seine erste selbstentwickelte Sport-Event-Show erhält Luke Mockridge beim 55. Grimme-Preis 2019 die begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Unterhaltung". Stellvertretend für die Show können sich außerdem Tobias Pollmüller (Creative Producer) und Frank Lieberich (Regie) über die Auszeichnung freuen.



Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1: "Ein herzliches Dankeschön an die Jury des Grimme-Preises, wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung. Besonders darüber, dass mit "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" nicht nur ein innovatives Show-Konzept, sondern auch Mainstream-TV im besten Sinne ausgezeichnet wird. Das Format ist die erste Show-Entwicklung von Luke Mockridge als Produzent und zeigt einmal wieder, wieviel kreative Power in diesem Ausnahmekünstler steckt. Danke Luke und herzlichen Glückwunsch!"



"CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag", produziert von Luke Mockridges eigener Produktionsfirma Lucky Pics, gewinnt damit den ersten Grimme-Preis für SAT.1 seit 2010.



"'CATCH! Der große Sat.1 Fang-Freitag' ist eine in all ihren Komponenten erstaunlich überzeugende Unterhaltungsshow. Es finden sich die klassischen Show-Zutaten, die hier allerdings mit so viel Liebe zum Detail, handwerklicher Qualität und Spielfreude zusammenkommen, dass spürbar wird, dass hinter dieser Show Menschen stehen, die mit Überzeugung und Leidenschaft produzieren. Die Kunst der Inszenierung trägt bei CATCH! wesentlich zur gelungenen Unterhaltung bei, unter anderem durch die innovative Ausreizung der technischen Möglichkeiten der visuellen Darstellung ...", begründete die Jury ihre Entscheidung.



2019 geht die Show in die zweite Runde. In "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" treten insgesamt zwölf Vierer-Teams aus prominenten Anführern, Top-Athleten und Parkour-Profis auf spektakulären Hindernisflächen zum Fang-Wettkampf an.



Die offizielle Verleihung des 55. Grimme-Preises findet am 5. April 2019 in Marl statt.



