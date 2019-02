Die Wirecard-Aktie begann die Börsenwoche zu einem Kurs von 119,50 Euro. Am Montag lag der Schlusskurs bei 116 Euro pro Anteilsschein, während am Dienstag Mittag ein minimales Minus von 0,30 Prozent angezeigt wird. Die Volatilität beim Wirecard-Papier scheint diese Woche wie weggeblasen. Ob es der richtige Zeitpunkt zum Nachkaufen ist, steht jedoch in den Sternen. In den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...