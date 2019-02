Unternehmen, die für ihre Beispielsrolle und Förderung von Corporate Citizenship, Transparenz und Integritätsstandards anerkannt werden

Ethisphere, das im Bereich der Definition und Förderung von Standards für ethische Geschäftsmethoden weltweit führend ist, gab heute 128 Unternehmen aus 21 Ländern und 50 Branchen bekannt, die zu den weltweit ethischsten Unternehmen des Jahres 2019 (World's Most Ethical Companies) gehören. Die Liste enthält 16 zum ersten Mal ausgezeichnete Unternehmen und acht Organisationen, die seit 2007 jedes Jahr aufgeführt wurden.

Die aufgelisteten Unternehmen haben strenge Kriterien in fünf Kategorien erfüllt, von der Qualität ihres Ethik-und Compliance-Programms über die Unternehmenskultur zu Corporate Citizenship und Verantwortung, Governance und Führung bis hin zu ihrem guten Ruf.

Die Prozessdaten zeigen, dass globale Unternehmen sich mehr denn je dafür einsetzen, gesellschaftliche Probleme anzugehen und Konflikte wie kulturelle Vielfalt und Einschluss sowie Support des Rechtsstaates zu fördern und die Verbesserung der Menschenrechte voranzutreiben.

"Heutzutage schätzen Mitarbeiter, Verbraucher und Aktionäre Unternehmen, die sowohl eine Verpflichtung zur Geschäftsintegrität als auch unternehmerische Bescheidenheit aufweisen und niemals aufhören nach Verbesserung zu streben. Die als ‚weltweit ethischsten Unternehmen' ausgezeichneten Unternehmen verstehen, dass dieser Ansatz eine tiefgehende Wirkung auf Gemeinden hat und die Grundlage für weiteren Erfolg und Rentabilität bildet", erklärte Timothy Erblich, CEO von Ethisphere. "Wir gratulieren allen ausgezeichneten Unternehmen dafür, dass sie unsere Welt verbessern, indem sie Profit und Zweck auf bedeutende Weise verbinden."

Die dreizehnte Klasse der Geehrten gehört zu den Fortschrittlichsten, was das Kultivieren einer Kultur der Integrität angeht. Dies umfasst das Messen, ob Mitarbeiter sich nicht scheuen, sich frei zu äußern, ob sie die Führungskräfte für vertrauenswürdig halten und ob sie sich persönlich dafür einsetzen, sicherzustellen, dass das Unternehmen ein ethischer Arbeitsplatz ist.

"Verantwortung ist schon seit 107 Jahren Teil der Unternehmenskultur von IBM von unseren Laboren bis hin zum Vorstand und wir fühlen uns geehrt, als eines der weltweit ethischsten Unternehmen anerkannt zu werden", führte Ginni Rometty, Vorsitzender, President und CEO von IBM aus. "Wir wissen, dass unsere Kunden und die Verbraucher, die sie bedienen, mehr als bahnbrechende Innovation und Erfahrung erwarten. Sie möchten mit einem Partner zusammenarbeiten, dem sie trauen können und der daran arbeitet, die Welt besser, sicherer und klüger zu machen. Diesen Werten haben wir uns zutiefst verschrieben."

"Unser T-Mobile-Team hat eine ‚Un-carrier'-Kultur geschaffen und kultiviert, bei der es darum geht, Veränderung zu fördern, für das, was richtig ist einzutreten und einen höheren Standard zu kreieren, dem andere folgen werden", erklärte John Legere, CEO von T-Mobile. "Ich bin sehr stolz, dass ihr Einsatz, das Richtige zu tun, uns zum elften Mal hintereinander zu einem Platz auf der Liste der weltweit ethischsten Unternehmen verholfen hat!"

Der langjährige Glauben von Ethisphere, dass finanzielle Leistung und Ethik Hand in Hand gehen, wird von dem "Ethics Premium" immer wieder bestätigt. Die jährliche Praktik von Ethisphere, zu verfolgen wie die Aktienpreise von öffentlich gehandelten, geehrten Unternehmen sich im Vergleich zum Large Cap Index verhalten, hat ergeben, dass die in der Liste der weltweit ethischsten Unternehmen aufgeführten Unternehmen den Large Cap-Sektor im Verlauf von fünf Jahren um 14,4 Prozent und in drei Jahren um 10,5 Prozent leistungsmäßig übertroffen haben.

"Bei Milliken dreht sich alles um den festen Glauben an die Art und Weise wie wir unser Geschäft führen. Wir wissen, dass ethische Praktiken unseren Kunden ebenso wie unseren Gemeinden und unseren Mitarbeitern wichtig sind", so Halsey M. Cook, President und CEO von Milliken Company. "Zum 13. Mal auf der Liste der weltweit ethischsten Unternehmen aufgeführt zu werden, ist eine Ehre und Anerkennung unserer Bemühungen, mit allem was wir tun, eine positive Wirkung zu erzielen."

"Sony hat sich zutiefst ethischen und verantwortungsvollen Geschäftspraktiken verschrieben", meinte Kenichiro Yoshida, President und CEO von Sony Corporation. "Mit Integrität und Ehrlichkeit zu arbeiten ist der Kern der Identität von Sony, ebenso wie unser bahnbrechendes Streben nach Innovation, weswegen wir stolz darauf sind, als eines der weltweit ethischsten Unternehmen für 2019 ernannt worden zu sein."

"Wir fühlen uns geehrt, zum achten Mal als eines der weltweit ethischsten Unternehmen anerkannt worden zu sein", sagte Herr T V Narendran CEO und MD von Tata Steel. "Der Name Tata ruft ein Gefühl von Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Integrität für viele Millionen von Aktionären in Indien und in Übersee hervor. Dieses Geschäftskapital der Tata Group wurde durch unser Verhalten und unsere Geschäftsprinzipien verdient. Die Anerkennung bestärkt uns in unserem Engagement, weiterhin mit höchsten ethischen Standards zu arbeiten."

Bei dem Gala Dinner zur Feier des Events wird die Kommentatorin und Journalistin, "New York Times"best-selling Autorin und ehemalige Pressesekretärin des Weißen Hauses, Dana Perino die Hauptrede halten. Ms. Perino, die bei "The Five" von Fox den Spitznamen "die Stimme der Vernunft" trägt, wird eine Perspektive präsentieren, die sie aufgrund ihrer Zeit im Weißen Haus unter Präsident Bush, ihrer Ernennung durch Präsident Obama für das Broadcasting Board of Governors, Freiwilligenhilfe in Afrika und ihrer Rolle als Mentor für junge Mädchen gewonnen hat. Das 2019 Gala-Event wird am 12. März bei Cipriani 42nd Street stattfinden. Mehr erfahren Sie bei: https://www.worldsmostethicalcompanies.com/gala/.

Methodik und Ergebnisse

Die Bewertung der weltweit ethischsten Unternehmen basiert auf dem Rahmenwerk des Ethics Quotient (EQ, Ethikquotient) des Ethisphere Institute. Dieses liefert eine quantitative Methode für eine objektive, einheitliche und standardisierte Bewertung der Leistungen eines Unternehmens. Alle Unternehmen, die an dem Bewertungsprozess teilnehmen, erhalten eine Analytische Bewertungskarte, die ihnen ein Benchmark dafür bietet, wie sie angesichts definitiver Kriterien bezüglich Kernkompetenzen im Vergleich zu führenden Organisationen abschneiden.

Preisträger

Die komplette Liste der weltweit ethischsten Unternehmen für das Jahr 2019 finden Sie unter https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Über das Ethisphere Institute

Das Ethisphere Institute ist weltweit führend bei der Festlegung und Weiterentwicklung der Standards für ethische Geschäftspraktiken, die Unternehmenscharakter, Marktvertrauen und Geschäftserfolg stärken. Ethisphere verfügt über tiefgreifende Fachkenntnis in Bezug auf das Messen und Festlegen ethischer Grundnormen mithilfe datenbasierter Informationen, mit denen Unternehmen den Unternehmenscharakter verbessern und die Kultur messen und verbessern können. Ethisphere würdigt durch die Auszeichnung der ethischsten Unternehmen der Welt herausragende Leistungen und unterstützt Branchenexperten mit der Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Weitere Informationen über Ethisphere finden Sie unter https://ethisphere.com.

