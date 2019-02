Lissabon (ots/PRNewswire) -



Ein neues, innovatives Trainingsprogramm lädt junge Erwachsene ein, auf Reisen zu gehen, um ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu fördern. Die Organisation YourBestLife ist der Ansicht, dass kulturelle Interaktion und wechselseitiges Lernen Möglichkeiten zur Entwicklung von Fähigkeiten darstellen, die für Unternehmen immer wichtiger werden, und gleichzeitig aktiv zu einer besseren Welt beitragen. Bewerbungen können bis November 2019 bei http://www.yourbestlife.io eingereicht werden.



YourBestLife sieht seine Aufgabe darin, zwischenmenschliche Kompetenzen zu fördern, Einfluss auf Gemeinschaften auszuüben und Menschen mit Geschichten und Handlungen zu inspirieren. Es ist ein Programm, das sieben Teilnehmer aus 10 Ländern über einen Zeitraum von sechs Monaten auf eine Reise durch vier Kontinente führt. Die einzelnen Aktivitäten werden von den Säulen des Programms (1. Zusammengehörigkeit und Spaß, 2. Sozialer Einfluss, 3. Karriere fürs Leben) bestimmt: Dazu gehören Freizeitaktivitäten, Freiwilligenarbeit und Weiterbildung.



Das Ziel des Programms ist es, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Wissen zu erwerben, das direkt aus interkulturellen Erfahrungen gewonnen wird und zur Entwicklung der Person als vollwertiger Mensch und als Weltbürger beiträgt. Dafür werden alle Kosten inklusive Flüge, Verpflegung, Unterkunft, Versicherung und Aktivitäten getragen und jeder Teilnehmer erhält zusätzlich ein Taschengeld von 1.500 USD pro Monat.



Das Programm soll der Beginn einer "humanisierenden" Bewegung sein, die von Menschen angeführt wird, die die Welt näher zusammenbringen wollen. Dazu tragen sie mit großen oder kleinen Aktionen bei, die auf eine nicht-invasive und tolerante Weise und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden durchgeführt werden. Diese Bewegung wird durch die Säule "Sozialer Einfluss" des Programms hervorgehoben, die sich auf drei globale Herausforderungen konzentriert: Umweltschutz, Tierschutz und soziales Unternehmertum.



Die Teilnehmer des Auftaktprogramms sind Weltbürger zwischen 18 und 35 Jahren mit unterschiedlichen, sich ergänzenden Profilen: eine Person mit viel Reiseerfahrung, eine Person ohne jegliche Reiseerfahrung, ein Abenteurer, ein Kommunikator, ein Geschichtenerzähler, ein Geschichtenschreiber und ein Veränderer. Die Zielländer - Costa Rica, Peru, Südafrika, die Insel La Réunion, Indien, Bhutan, Myanmar, Indonesien, Irland und Portugal - wurden ausgewählt, um eine globale Vision in Bezug auf Lage, Klima, Kultur und Herausforderungen zu bieten.



Das Auswahlverfahren wird von Randstad Portugal durchgeführt, einem anerkannten multinationalen Personalunternehmen, das die Präzision bei der Auswahl der Teilnehmer gewährleistet. Randstad Portugal ist neben Sony, Skyhour und WeChangers einer der Hauptpartner des Projekts. WeChangers ist ein gesellschaftsorientiertes Jungunternehmen, das jeweils vor Ort 25 Wohltätigkeitsorganisationen auswählen wird, die durch das Programm in Form von Geldbeiträgen und Freiwilligenarbeit der Teilnehmer unterstützt werden.



